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Війна — день 1001: Україна знищує російські склади, а в Кремлі брязкають ядерною зброєю

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Україна пережила першу тисячу днів повномасштабної війни і продовжує стримувати наступ росіян по всій лінії фронту. Основним напрямом для російського тиску стає Курська область, де було зібрано угруповання в 50 тисяч солдатів, серед яких і північнокорейські підрозділи. Усередині України загарбники фокусуються на Покровському та Курахівському напрямках. Західні союзники розв’язали руки ЗСУ у питаннях застосування далекобійної зброї по російській території, через що на повітря вже злетів перший склад боєприпасів. На тлі цього в Росії знову брязкають ядерною зброєю і переглядають доктрини її застосування.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Близько 15 російських дронів перебувають у повітряному просторі України. Загроза зберігається для Хмельницької, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської областей.

З ситуацією в Україні за 17 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 998: Росія завдала найпотужнішого удару, а Байден прийняв історичне рішення

Про новини та події 18 листопада ми розповідали тут: Війна — день 999: Україна отримала важливий дозвіл, а Росія вдарила по Одесі

Про те, що відбувалося 19 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 1000: росіяни та північнокорейці стягують сили в Курську область, але в України з’явився козир

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#Україна #Росія #Війна