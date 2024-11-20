Война — день 1001: Украина уничтожает российские склады, а в Кремле бряцают ядерным оружием

Оперативно о главном за сутки

Украина пережила первую тысячу дней полномасштабной войны и продолжает сдерживать натиск россиян по всей линии фронта. Основным направлением для российского давления становится Курская область, где была собрана группировка в 50 тысяч человек, среди которых и северокорейские подразделения. Внутри Украины захватчики фокусируются на Покровском и Кураховском направлениях. Западные союзники развязали руки ВСУ в вопросах применения дальнобойного оружия по российской территории, из-за чего на воздух уже взлетел первый склад боеприпасов. На фоне этого в России опять бряцают ядерным оружием и пересматривают доктрины его применения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Украина получит от США пакет помощи на 275 миллионов долларов

00:00 Около 15 российских дронов находятся в воздушном пространстве Украины. Угроза сохраняется для Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областей.

С ситуацией в Украине за 17 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 998: Россия нанесла мощнейший удар, а Байден принял историческое решение

О новостях и событиях 18 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 999: Украина получила важное разрешение, а Россия ударила по Одессе

О том, что происходило 19 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1000: россияне и северокорейцы стягивают силы в Курскую область, но у Украины появился козырь