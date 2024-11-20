Собственные огромные советские запасы противопехотных мин Украина утилизировала с 2005 года, когда присоединилась к Конвенции о запрете противопехотных мин

Действующий президент США Джозеф Байден предварительно одобрил поставки в Украину американских противопехотных мин, которые могут начать передавать в следующих пакетах помощи. Это значительно увеличит способность Украины сопротивляться наступающим российским оккупантам на фронте.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post. Отмечается, что решение о поставках мин было принято почти сразу после того, как США разрешили Украине бить по России ракетами ATACMS.

Как пишет издание, вопрос доставки противопехотных мин в Украину достаточно спорный вопрос. Проблема в том, что Украина, в отличие от США, является одним из более 160 подписантов Конвенции о запрещении противопехотных мин – она ратифицировала ее в 2005 году и уничтожила большинство собственных запасов мин. Считается, что противопехотные мины – это оружие неизбирательного действия, которое может нанести долгосрочный ущерб гражданскому населению.

Однако с начала полномасштабного вторжения России Украина нуждается в поставках противопехотных мин. Россия, которая не подписывала конвенцию, широко использует противопехотные мины вплоть до бомбардировки снарядами дистанционного минирования населенных пунктов. К этому прибавляется обеспокоенность в Белом доме тем, что российские оккупанты в течение последних недель неустанно, хотя и понемногу, продвигаются вперед. Поэтому предоставление противопехотных мин, которых в Армии США бесчисленное количество – один из самых полезных шагов, которые может предпринять администрация Байдена, чтобы помочь, считают в Пентагоне.

Отмечается, что мины, которые предоставят Украине – "непостоянны". Это значит, что со временем мины самоликвидируются или детонатор на них теряет заряд батареи, что делает мины неактивными. Кроме того, Киев обязался не минировать густонаселённые районы. Также минные заграждения будут выставляться только на украинской территории.

"Россия атакует украинские линии на востоке волнами войск, не обращая внимания на потери, которые понесут. Следовательно, украинцы, очевидно, понесут потери, и все больше городов и поселков рискуют упасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим. Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне", — сказал один из чиновников.

Байден принял это решение, несмотря на возмущение ряда так называемых "экспертов" и сопротивление сторонников либеральной "противоположной политики" в Белом доме. Несмотря на высокий риск мирного населения, успехи России на поле боя требуют новых способов помочь Киеву, особенно после того, как на выборах победил Дональд Трамп. На фоне этого Байден отказался от неофициальной политики США, запрещавшей передачу и установку американских противопехотных мин в любом месте, за исключением Корейского полуострова.

Напомним, как писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.

8 ноября в Пентагоне подтвердили, что Украина к моменту вступления в должность Трампа получит военную помощь на всю сумму, оставшуюся в распоряжении администрации действующего президента Джозефа Байдена.