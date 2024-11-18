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Війна — день 999: Україна отримала важливий дозвіл та готується до нових обстрілів

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступ на сході України, а також помітно активізувалися в Курській області, де вони за підтримки тисяч солдатів КНДР намагаються вибити українські сили. При цьому у світі вже звучать повідомлення, що Пхеньян може надіслати до сотні тисяч своїх бійців для підтримки росіян. На Заході в цьому побачили ознаки істотної ескалації війни, що вимагало вжиття заходів у відповідь. Так, за даними ЗМІ, Україна нарешті отримала дозвіл на застосування американських далекобійних ракет ATACMS по території Росії. При цьому не виключається, що дозвіл також торкнеться британських та французьких крилатих ракет.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 18 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кількість загиблих після російського обстрілу Сум досягла 10 людей, серед яких двоє дітей. Також відомо, що 52 особи отримали поранення.

Про новини та події 15 листопада ми розповідали тут: Війна — день 996: атака дронів на Одесу та "прорив" Росії на Чернігівщині

Про те, що відбувалося 16 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 997: Росія зблизилася з Китаєм і влаштовує провокації на кордоні

З ситуацією в Україні за 17 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 998: Росія завдала найпотужнішого удару, а Байден прийняв історичне рішення

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#Україна #Росія #Війна