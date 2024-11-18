Вибиті шибки, засипаний уламками двір та понівечені авто. Як виглядає будинок в Сумах після удару (фото та відео)

Поранено майже 90 людей

З'явилися фото та відео, як виглядає багатоповерхівка в Сумах, постраждала від ракетного удару Росії ввечері 17 листопада. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами у касетному спорядженні, вбивши 11 людей, двоє з яких — діти.

Кадри будинку на ранок після удару публікує "Суспільне Суми". Ліквідація наслідків триває. В місті оголошено жалобу за загиблими. Двір постраждалого будинку засипаний битим склом та уламками будівельних конструкцій.

За останніми даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 89 людей. Прокуратура Сумщини повідомила, що серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, п'ятеро жінок та четверо чоловіків. Пошкоджено два навчальні заклади, 13 будівель, зокрема, 90 квартир. Постраждало 28 автомобілів.

У Повітряних Силах України поінформували, що росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Також вони атакували керованою авіаційною ракетою Х-59.

Речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка розповів "Кордон.Медіа", що аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ракети у Сумах завершили о 00:30. Наразі рятувальники демонтують аварійні будівельні конструкції та закривають вибиті вікна.

Як повідомляв "Телеграф", невідомі безпілотники у ніч на 18 листопада навідалися у російську столицю Москву. Місцева влада заявила про збиття щонайменше одного безпілотника силами ППО, місцеві канали повідомили про збиття двох БПЛА.