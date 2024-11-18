Москва, не спати: в Росії заявили про збиття кількох безпілотників біля столиці

Російська влада заявила, що усі повітряні загрози нібито знешкоджені

Невідомі безпілотники у ніч на 18 листопада навідалися у російську столицю Москву. Місцева влада вже поспішила заявити про збиття щонайменше одного безпілотника силами ППО, місцеві канали повідомили про збиття двох БПЛА.

Про збиття дрона написав мер Москви Сергій Собянін. Традиційно він заявив, що БПЛА, мовляв, збито, а пошкоджень та постраждалих нібито немає.

"Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", – написав він.

Водночас російський канал SHOT написав, що потужний вибух було чутно близько 03:40 за московським часом. Від вибуху в будинках тремтіли шибки.

"Як розповіли SHOT місцеві жителі, спочатку у небі було чути гучне гудіння, а потім у районі 3:40 пролунав потужний вибух. За словами очевидців, багато хто прокинувся від цього звуку, а в будинках затремтіли шибки… UPD: Ще один безпілотник, що летів на Москву, був збитий у Павлово-Посадському міському окрузі", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на п’ятницю, 15 листопада, Росія зазнала атаки безпілотників. Під ударом було кілька областей. Численні вибухи пролунали у місті Кримськ Краснодарського краю.

Також у ніч проти суботи, 16 листопада, територію Росії атакували безпілотники. У місті Людиново Калузької області пролунав вибух. У ніч проти неділі, 17 листопада, безпілотник атакував місто Іжевськ в Удмуртській Республіці Росії. Ціллю став "Іжевський електромеханічний завод "Купол".