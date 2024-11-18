Москва, не спать: в России заявили о сбитии нескольких беспилотников возле столицы

Российские власти заявили, что все воздушные угрозы якобы обезврежены

Неизвестные беспилотники в ночь на 18 ноября посетили российскую столицу Москву. Местные власти уже поспешили заявить о сбитии по меньшей мере одного беспилотника силами ПВО, местные каналы сообщили о сбитии двух БПЛА.

О сбитии дрона написал мэр Москвы Сергей Собянин. Традиционно он заявил, что БПЛА, мол, сбит, а повреждений и пострадавших якобы нет.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.

В то же время российский канал SHOT написал, что мощный взрыв был слышен около 03:40 мск. От взрыва в домах дрожали стекла.

"Как рассказали SHOT местные жители, сначала в небе было слышно громкое жужжание, а затем в районе 3:40 раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, многие проснулись от этого звука, а в домах задрожали стекла… UPD: Еще один беспилотник, что летел на Москву, был сбит в Павлово-Посадском городском округе", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 15 ноября, Россия подверглась атаке беспилотников. Под ударом было несколько областей.

Также в ночь на субботу, 16 ноября, территорию России атаковали беспилотники. В городе Людиново Калужской области раздался взрыв. В ночь на воскресенье, 17 ноября, беспилотник атаковал город Ижевск в Удмуртской Республике России. Целью стал "Ижевский электромеханический завод "Купол".