Россия заявила о массовой атаке дронов, под удар снова попал важный город

"Минубийств" РФ заявило о сбитии 34 БПЛА

В ночь на субботу, 16 ноября, территорию России атаковали беспилотники. В городе Людиново Калужской области прогремел взрыв.

Минобороны России заявило, что за ночь средствами ПВО было уничтожено 34 дрона, там назвали их "украинскими". По данным ведомства, 20 БПЛА было уничтожено над территорией Курской области, 11 – над Брянской, и по одному БПЛА сбито над оккупированным Крымом, Белгородской и Калужской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в Telegram, что утром на окраине Людиново произошел взрыв БПЛА. Он добавил, что повреждены окна в нескольких жилых домах и несколько автомобилей. По его утверждению, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Стоит отметить, что в Людиново находится нефтебаза "Калуганефтепродукт", которая весной этого года как минимум дважды была атакована беспилотниками. Тогда взорвалась цистерна с бензином объемом почти 700 куб. м.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 15 ноября, Россия подверглась атаке беспилотников. Под ударом были несколько областей. Многочисленные взрывы прогремели в городе Крымск Краснодарского края.