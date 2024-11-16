Росія заявила про масову атаку дронів, під удар знову потрапило важливе місто

"Мінобійств" РФ заявило про збиття 34 БПЛА

У ніч проти суботи, 16 листопада, територію Росії атакували безпілотники. У місті Людиново Калузької області пролунав вибух.

Міноборони Росії заявило, що за ніч засобами ППО було знищено 34 дрони, там назвали їх "українськими". За даними відомства, 20 БПЛА було знищено над територією Курської області, 11 – над Брянською, і по одному БПЛА збито над окупованим Кримом, Бєлгородською та Калузькою областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша написав у Telegram, що вранці на околиці Людиново стався вибух БПЛА. Він додав, що пошкоджені вікна у кількох житлових будинках та кілька автомобілів. За його твердженням, жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури немає.

Варто зазначити, що в Людиново знаходиться нафтобаза "Калуганафтопродукт", яка навесні цього року як мінімум двічі була атакована безпілотниками. Тоді вибухнула цистерна із бензином об’ємом майже 700 куб. м.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на п’ятницю, 15 листопада, Росія зазнала атаки безпілотників. Під ударом було кілька областей. Численні вибухи пролунали у місті Кримськ Краснодарського краю.