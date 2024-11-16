Война — день 997: Россия сблизилась с Китаем и устраивает провокации на границе

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 16 ноября 2024 года. Прошлые сутки стали довольно тревожными для украинцев, — Россия нанесла мощный удар по Одессе, участила взлеты бомбардировщиков Ту-95, заявила о якобы продвижении в Черниговской области, а также могла впервые получить оружие от Китая. А канцлер Германии Олаф Шольц впервые за долгое время позвонил президенту России Владимиру Путину для обсуждения вопроса войны в Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины есть вражеские дроны, — они двигаются группами с юга и с северо-востока.

По состоянию на начало суток карта боевых действий от DeepState на самых горячих направлениях выглядит следующим образом:

Покровск, Курахово и Торецк на карте боевых действий 15.11.2024

Карта, где сейчас идут бои в Сумской области 15.11.2024

О том, что происходило 13 ноября, читайте в трансляции: Война — день 994: захватчики подошли к Курахово и готовят новые атаки

С ситуацией в Украине за 14 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 995: Украина ждет нового обстрела, а Байден готовит последний сюрприз

О новостях и событиях 15 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 996: атака дронов на Одессу и "прорыв" России на Черниговщине