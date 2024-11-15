Почему Россия часто поднимает в воздух Ту-95: авиаэксперт назвал две причины

Существуют несколько причин, по которым россияне поднимают в воздух бомбардировщики

Россия продолжает наносить удары по Украине: кроме ракет морского базирования для этого используются беспилотные летательные аппараты "Шахед", а также самолеты Воздушно-космических сил, среди них — стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В последнее время их стали использовать чаще обычного.

О том, почему так происходит, в эфире программы "Зараз" на YouTube-канале издания "Телеграф" рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он отметил, что массированный запуск воздушных целей – это возможность отслеживать местонахождение наших зенитно-ракетных комплексов. Когда идет массированный удар, включаются все станции наведения. К примеру, если радар работает на 250 км, то самолет радиотехнической разведки ловит его сигнал за 500 км. Каждый радар имеет свою сигнатуру.

Россияне поднимают бомбардировщики и запускают "Шахеды" с целью узнать — не перекинула ли Украина комплексы ПВО из одного района в другой. По словам Романенко, бомбардировщики можно было бы для этого и не поднимать, но России нужно "отработать" взаимодействие различных видов своих вооруженных сил: авиации, ракетных комплексов сухопутных войск, ВМФ, подразделений по запуску БПЛА.

"Это нужно согласовать по времени, потому что россияне, во-первых, хотят наносить массированные удары в кратчайшие отрезки времени с целью превысить способность ПВО сбивать цели. То есть, если вы запустите 10 ракет, две могут прорваться. Но есть надежды у россиян, что они могут продавить свои удары. Кроме того, есть ощущение, что они отрабатывают удары по ограниченным районам Украины", — говорит эксперт.

Как отмечает Романенко, сейчас основная проблема россиян состоит в том, что до войны с Украиной они не сумели "проработать" систему "прорыва" ПВО противника. Несмотря на наличие авиации и показательные ежегодные авиашоу, у России нет возможности "продавить" нашу противовоздушную оборону. Поэтому они пытаются компенсировать это за счет пуска корректируемых авиационных бомб (КАБов — Ред.), а также отрабатывают определенные тактические приемы.

Однако это им не поможет, потому, что Украина получила современные образцы западного оружия, включая ПВО, резюмировал Валерий Романенко.

Как сообщал "Телеграф" ранее, военный эксперт Игорь Романенко ответил, почему Россия снова прибегает к массированным атакам.