Чому Росія часто піднімає у повітря Ту-95: авіаексперт назвав дві причини

Існують кілька причин, через які росіяни піднімають у повітря бомбардувальники

Росія продовжує завдавати ударів по Україні: крім ракет морського базування для цього використовуються безпілотні літальні апарати "Шахед", а також літаки Повітряно-космічних сил, серед них стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Останнім часом їх почали використовувати частіше, ніж звичайно.

Про те, чому так відбувається, в ефірі програми "Зараз" на YouTube-каналі видання "Телеграф" розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

Він зазначив, що масований запуск повітряних цілей – це можливість відстежувати місцезнаходження наших зенітно-ракетних комплексів. Коли відбувається масований удар, включаються всі станції наведення. Наприклад, якщо радар працює на 250 км, літак радіотехнічної розвідки ловить його сигнал за 500 км. Кожен радар має власну сигнатуру.

Росіяни піднімають бомбардувальники та запускають "Шахеди" з метою дізнатися, чи не перекинула Україна комплекси ППО з одного району в інший. За словами Романенка, бомбардувальники можна було б для цього і не піднімати, але Росії потрібно "відпрацювати" взаємодію різних видів своїх збройних сил: авіації, ракетних комплексів сухопутних військ, ВМФ, підрозділів із запуску БПЛА.

"Це потрібно погодити за часом, тому що росіяни, по-перше, хочуть завдавати масованих ударів у найкоротші відрізки часу з метою перевищити здатність ППО збивати цілі. Тобто якщо ви запустите 10 ракет, дві можуть прорватися. Але є надії у росіян, що вони можуть продавити свої удари. Крім того, є відчуття, що вони відпрацьовують удари по обмежених районах України, — каже експерт.

Як зазначає Романенко, зараз основна проблема росіян у тому, що до війни з Україною вони не зуміли "пропрацювати" систему "прориву" ППО противника. Попри наявність авіації та показові щорічні авіашоу, Росія не має можливості "продавити" нашу протиповітряну оборону. Тому вони намагаються компенсувати це за рахунок пуску корегованих авіаційних бомб (КАБів — Ред.), а також відпрацьовують певні тактичні прийоми.

Однак це їм не допоможе, бо Україна отримала сучасні зразки західної зброї, включаючи ППО, резюмував Валерій Романенко.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовий експерт Ігор Романенко відповів, чому Росія знову вдається до масованих атак.