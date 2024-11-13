Россияне пустили ракеты с Ту-95МС и атаковали баллистикой: где слышали взрывы (обновляется)

Россияне продолжают терроризировать украинцев

В ночь на среду, 13 ноября, россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Не менее семи бортов вылетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России. Если это не очередная имитация – возможен ракетный удар.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил в 6:04, что 4 борта совершили пусковые маневры в Волгоградской области. Если пуски реальны, ракеты войдут в воздушное пространство Украины в течение часа-полутора.

08:00 По меньшей мере два ударных беспилотника заходят в Киев. Также фиксируется новая группа ударных БПЛА в Сумской области.

07:45 По данным мониторинга, по Киеву были выпущены 4 северокорейские баллистические ракеты KN-23, неизвестное пока количество ракет Х-101, и группа ударных БПЛА.

07:40 Всего было четыре баллистических ракеты, по данным мониторинга, с высокой вероятностью – северокорейская баллистика. Над одним из районов столицы виден дым, пишут о возможном попадании ракеты или падении обломков.

07:34 Очередные пуски баллистических ракет из района Воронежа. Тем временем все семь бортов Ту-95МС возвращаются на аэродромы.

07:30 Мониторинг сообщает о ликвидации крылатых ракет и баллистики. Остались только ударные беспилотники. В Киеве прогремели очень сильные взрывы, сообщает корреспондент "Телеграфа".

07:29 Очередные пуски баллистики из района Воронежа. Курсом на Киев. Крылатые ракеты на подлете, работает ПВО.

07:23 Взрывы в Киеве, сообщает корреспондент "Телеграфа" — предварительно работает противовоздушная оборона. Отбивают попытку комбинированной атаки крылатыми ракетами с Ту-95МС и баллистическими ракетами из района пока что целого Воронежа. Также в столице превентивно выключили свет.

07:20 Вектор движения крылатых ракет — Обуховский район Киевщины. Зафиксирован пуск двух баллистических ракет на Киев – предварительно, из района Воронежа, или Курска.

07:15 Крылатые ракеты взяли курс на Киевскую область.

07:00 Одна или несколько крылатых ракет двигается в Черкасской области курсом на Золотоношу.

06:50 Подтверждено вхождение первых крылатых ракет в воздушное пространство Украины со стороны Черниговщины. Ракеты идут курсом на Киев, туда же полетели остатки ударных беспилотников. Отмечается, что другие борта Ту-95 (три из семи) совершили пусковые маневры в районе Каспия. Вторая волна ракет ожидается ближе к 08:00.

06:40 Все борты Ту-95МС взяли курс в направлении аэродрома. Расслабляться не стоит – во-первых, все еще неизвестно, были ли пуски, во-вторых, они могут пустить ракеты на обратном пути.

06:35 Воздушную тревогу объявили в Киеве.

06:20 Воздушная тревога объявлена ​​в значительной части Украины. Только западные регионы и Винницкая область пока не "покраснели". Также тревоги нет в Киеве.

Ту-95МС – это советский стратегический бомбардировщик, модернизированная версия которого активно используется Россией в войне против Украины. Для России они являются одним из основных средств для нанесения ракетных ударов по украинской территории. Ту-95МС является носителем крылатых ракет, в частности Х-101, способных поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью.

Напомним, 11 ноября россияне имитировали пуски ракет с Ту-95МС. Они подняли в небо восемь бортов Ту-95МС и совершили имитационные пуски.

Директор Института мировой политики Евгений Магда объяснил "Телеграфу", что имитация РФ ракетного удара по Украине связана прежде всего с изменением тактики РФ в отношении Украины. Возможности России не безграничны, поэтому страна-агрессор прибегает к уловкам.