Россияне подняли в небо ракетоносцы Ту-95МС: есть угроза ракетного удара по Украине

Не менее семи бортов бомбардировщиков летят в сторону пусковых рубежей

Ночью 12 ноября российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Не менее семи бортов вылетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России, если это не очередная имитация – утром возможен ракетный удар.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Николаевский Ванек". Информацию подтвердили Воздушные силы ВСУ, правда там назвали другое количество самолетов и другой район взлета.

"Зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95мс, из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 5:00", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

По данным мониторинга, самолеты Ту-95МС можно ожидать в районе пусковых рубежей около Энгельса около 05:00 – 05:40: запущенные ракеты будут над Украиной около 05:30 – 06:20. Также ракетные пуски могут происходить из района Каспийского моря, бомбардировщики будут там примерно в 06:30-07:00, ракеты долетят до Украины примерно в 07:20-07:50.

Ранее эксперт отметил прямую связь между разговором избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и имитацией РФ пусков ракет с Ту-95МС по Украине. Однако последний отрицает контакты с американским лидером.

Также эксперт напомнил о недавнем посту российского пропагандиста о том, что массированных ракетных ударов по территории Украины якобы больше не будет из-за соответствующего запрета со стороны российского командования. Он считает, что такой запрет действительно существует. В то же время, он предположил, что Россия может повторить имитацию ракетной атаки.