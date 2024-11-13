Росіяни підняли в небо ракетоносці Ту-95МС: є загроза ракетного удару по Україні

Не менше семи бортів бомбардувальників летять у бік пускових рубежів

Вночі 12 листопада російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Не менше семи бортів вилетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області Росії, якщо це не чергова імітація – вранці можливий ракетний удар.

Про це повідомив моніторинговий канал "Николаевский Ванек". Інформацію підтвердили Повітряні сили ЗСУ, щоправда, там назвали іншу кількість літаків та інший район зльоту.

"Зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 5:00", – сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

За даними моніторингу, літаки Ту-95МС можна очікувати в районі пускових рубежів біля Енгельса близько 05:00 – 05:40: запущені звідти ракети будуть над Україною близько 05:30 – 06:20. Також ракетні пуски можуть відбуватися з району Каспійського моря, бомбардувальники будуть там приблизно о 06:30 – 07:00, ракети долетять до України приблизно о 07:20 – 07:50.

Раніше експерт вказав на прямий зв'язок між розмовою обраного президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та імітацією РФ пусків ракет із Ту-95МС по Україні. Проте останній заперечує контакти з американським лідером.

Також експерт нагадав про нещодавній пост російського пропагандиста про те, що масованих ракетних ударів по території України нібито більше не буде через відповідну заборону з боку російського командування. Він вважає, що така заборона дійсно існує. Водночас він припустив, що Росія може повторити імітацію ракетної атаки.