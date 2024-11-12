В Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу в Белгородской области и рассказали детали

На объекте возник пожар

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили поражение склада горюче-смазочных материалов в Белгородские области. Его атаковали беспилотники Сил обороны Украины.

Об этом сообщила прессслужба Генштаба ВСУ. Отмечается, что в ночь на 12 ноября подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", возле города Старый Оскол Белгородской области РФ.

"Результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар. Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал", — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 12 ноября на территории Старооскольского городского округа раздался взрыв. По его словам, в результате удара один из резервуаров вспыхнул.

Справка: в районе Старого Оскола расположены две крупные нефтебазы: на юге города — база Осколнефтеснабжения с 24 резервуарами для хранения бензина и дизельного топлива, а на западе — Губкинская нефтебаза Белгороднефтепродукта (принадлежит "Роснефти") с 13 резервуарами для бензина. Вторая подвергалась атакам беспилотников в марте и августе этого года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года был нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов на оккупированной территории Луганской области.