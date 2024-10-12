В ВСУ раскрыли детали мощного удара по нефтебазе на оккупированной Луганщине

В Генштабе заверили, что "продолжение следует…"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение склада горюче-смазочных материалов на оккупированной территории Луганской области в ночь на субботу, 12 октября. Взрывы раздавались в городе Ровеньки, в сети публиковали видео вспыхнувшего после них пожара.

"Ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в том числе и для нужд армии РФ", — сообщили в Генштабе.

Там добавили, что на территории склада фиксируется пожар, результаты поражения уточняются. Задачи по ее поражению выполнялись силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Раньше данная нефтебаза уже поражалась украинским оружием. Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Продолжение следует...", — отметили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", вечером 11 октября взрывы прогремели в городе Шебекино Белгородской области РФ. Местные власти заявили, что он якобы был атакован ракетами.