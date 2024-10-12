В ЗСУ розкрили деталі потужного удару по нафтобазі на окупованій Луганщині

У Генштабі запевнили, що "далі буде…"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складу паливно-мастильних матеріалів на окупованій території Луганської області в ніч на суботу, 12 жовтня. Вибухи лунали у місті Ровеньки, у мережі публікували відео пожежі, яка спалахнула після них.

"Вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ", — повідомили у Генштабі.

Там додали, що на території складу фіксується пожежа, результати ураження уточнюються. Завдання по її ураженню виконувалося силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Раніше дана нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю. Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде…", — зазначили у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 11 жовтня вибухи пролунали у місті Шебекіно Білгородської області РФ. Місцева влада заявила, що він нібито був атакований ракетами.