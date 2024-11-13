В Киеве прогремели мощные взрывы: что известно

Людей просят быть в безопасности

Утром в среду, 13 ноября, в Киеве прогремели взрывы. Россияне атакуют Украину ракетами, работает ПВО. Столица под массированным обстрелом – враг одновременно применил баллистику, крылатые ракеты и "шахеды".

Перед этим в воздушных силах Украины предупредили в воздушных силах Украины. О работе ПВО проинформировали в КГВА. По словам корреспондентки Телеграфа, взрывы были мощные.

По данным мониторингов, к Киеву еще подлетают ракеты. Людей призывают находиться в безопасных местах. В 7:35 ВС предупредили о еще одной ракете в Киеве. Следующая группа крылатых ракет, если это не были имитационные пуски, ожидается около 8 – 8:30.

В КГВА сообщили, что в связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Там объяснили, что это превентивная мера.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Киеве есть попадание. Они публикуют фото поднявшегося над столицей дыма.

Напомним, в ночь на 13 ноября россияне подняли в атмосферу не менее семи Ту-95МС. Они осуществили пуски ракет, и около шести часов утра вошли в воздушное пространство Украины. Ракеты кружили по Украине, меняя курс. В итоге повернули на Киев. Мониторинговые группы в 7:30 предупредили о новых запусках ракет из района Воронежа. Воздушная тревога по состоянию на 7:40 объявлена по всей территории Украины.

Как сообщал "Телеграф", с начала минувших суток, 12 ноября, до 22:00, на фронте произошло 156 боевых столкновений. Россияне продвинулись в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.