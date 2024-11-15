Война — день 996: россияне давят возле Курахово и атакуют Одессу дронами

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты не покидают усилий продвинуться на нескольких направлениях фронта. В частности, за прошедшие сутки больше всего атак было в направлении Курахово и Покровска. Также армия РФ запустила дроны в направлении Одессы, первые прилеты которых повредили тепломагистраль города. В то же время Владимир Зеленский заявил, что уже на следующей неделе представит внутренний План устойчивости, который содержит 10 пунктов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Генштабе отмечают, что на Покровском направлении, с начала минувших суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Промень, Лысовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Наши защитники остановили 18 штурмовых действий противника, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще столько же – до сих пор продолжаются.

Кураховское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 12 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 993: россияне стягивают силы на фронте и атакуют Харьков дронами

О том, что происходило 13 ноября, читайте в трансляции: Война — день 994: захватчики подошли к Курахово и готовят новые атаки

С ситуацией в Украине за 14 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 995: Украина ждет нового обстрела, а Байден готовит последний сюрприз