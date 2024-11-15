Атака российских беспилотников по Одессе: количество пострадавших выросло, есть разрушения в городе (фото)

Среди пострадавших есть 9-летний ребенок, который госпитализирован в состоянии средней тяжести

Россияне вечером 14 ноября атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения многоэтажный дом и магистральный трубопровод теплоснабжения, не менее восьми человек получили ранения, в том числе ребенок, один человек погиб.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов. Информацию подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения. На местах работают оперативные службы и отряд добровольцев департамента муниципальной безопасности. Теплопоставщики уже работают над устранением последствий атаки. Выясняем необходимость расселения", — написал Труханов, отметив, что во время атаки пострадали восемь человек.

По данным Кипера, среди пострадавших есть 9-летний ребенок, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также госпитализировали в тяжелом состоянии 22-летнего пострадавшего. Ранее он писал, что погибла женщина.

В центре Одессы разрушен многоквартирный жилой дом, там произошло возгорание квартир, близлежащие многоэтажки получили повреждения. Уничтожены и повреждены более 30 легковых автомобилей, были пожары, от которых пострадали общественное заведение и двухэтажное здание.

"Из-за вражеского обстрела также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы. Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находится 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Сейчас роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы. Держим ситуацию на контроле", — добавил председатель ОВА.

Фото из соцсетей

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Одессу атаковали ударные беспилотники : в городе прогремели взрывы, есть пожары и разрушения.

В субботу, 9 ноября, в результате вражеской атаки россиян по Одессе пострадала целая семья. Отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать, к сожалению, погибла.