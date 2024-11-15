Атака російських безпілотників по Одесі: кількість постраждалих зросла, є руйнування в місті (фото)

Серед постраждалих є 9-річна дитина, яку ушпиталили у стані середньої тяжкості

Росіяни ввечері 14 листопада атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки отримали пошкодження багатоповерховий будинок та магістральний трубопровід теплопостачання, не менше восьми людей отримали поранення, в тому числі дитина, одна людина загинула.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Інформацію підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, систему теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади. На місцях працюють оперативні служби та загін добровольців департаменту муніципальної безпеки. Теплопостачальники вже працюють над усуненням наслідків атаки. З'ясовуємо щодо необхідності розселення", – написав Труханов, зазначивши, що під час атаки постраждало вісім осіб.

За даними Кіпера, серед постраждалих є 9-річна дитина, яку ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також ушпиталено у важкому стані 22-річного постраждалого. Раніше він також писав, що загинула жінка.

В середмісті Одеси зруйновано багатоквартирний житловий будинок, там сталося загоряння квартир, прилеглі багатоповерхівки отримали пошкодження. Знищено та пошкоджено понад 30 легкових автомобілів, були пожежі, від яких постраждали громадський заклад та двоповерховий будинок.

"Через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи. Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля. В закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива. Наразі пологовий зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси. Тримаємо ситуацію на контролі", – додав голова ОВА.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Одесу атакували ударні безпілотники: у місті прогриміли вибухи, є пожежі та руйнування.

У суботу, 9 листопада, внаслідок ворожої атаки росіян по Одесі, постраждала ціла родина. Батько та 16-річний син нині перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула.