Ціла родина потрапила під удар в Одесі - будинок у руїнах, а ті, хто вижили, у лікарні (фото)

Внаслідок удару росіян по Одесі 13 людей отримали поранення

У суботу, 9 листопада, внаслідок ворожої атаки росіян по Одесі, постраждала ціла родина. Батько та 16-річний син нині перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Допис зробив у своєму Telegram-каналі, де розповів про наслідки чергової ворожої атаки РФ.

"Внаслідок російської атаки на Одеський район пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок", — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Як зазначає Кіпер, внаслідок ворожої атаки було зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. В ньому проживала родина з трьох осіб: батько, мати та 16-річний син. Після атаки росіян, батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула.

Загалом, через атаку росіян в Одесі, 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, серед яких одна дитина.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Одесу атакували ударні безпілотники: у місті прогриміли вибухи, є пожежі та руйнування.