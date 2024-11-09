Целая семья попала под удар в Одессе — дом в руинах, выжившие в больнице (фото)

В результате удара россиян по Одессе 13 человек получили ранения

В субботу, 9 ноября, в результате вражеской атаки россиян по Одессе пострадала целая семья. Отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать, к сожалению, погибла.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Сообщение сделал в своем Telegram-канале, где рассказал о последствиях очередной вражеской атаки РФ.

"В результате российской атаки на Одесский район повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных автомобилей", — говорится в сообщении главы ОВА.

Как отмечает Кипер, в результате вражеской атаки был разрушен частный дом с последующим возгоранием. В нем проживала семья из трех: отец, мать и 16-летний сын. После атаки россиян отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, мать, к сожалению, погибла.

В общей сложности, из-за атаки россиян в Одессе, 13 человек получили ранения, среди них двое детей 2020 и 2008 годов рождения. Восемь пострадавших были госпитализированы, другим помощь оказана на месте. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 лицам, среди которых один ребенок.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Одессу атаковали ударные беспилотники : в городе прогремели взрывы, есть пожары и разрушения.