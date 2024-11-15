Россияне снова имитировали пуски ракет с Ту-95: подробности (обновлено)

В небе находилось до 8 стратегических бомбардировщиков

Утром пятницы, 15 ноября, россияне предположительно начинают массированную ракетную атаку по территории Украины. Они подняли в воздух самолеты и, вероятно, осуществили с них пуски ракет.

По информации Воздушных Сил ВСУ, с аэродрома "Оленья" поднялись шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты двигаются в юго-восточном направлении. Впоследствии количество бомбардировщиков в воздухе выросло до восьми.

(обновляется)

09:40 По данным мониторинга, все борта уже находятся вдали от пусковых рубежей по Украине. Возможно, это была очередная имитация ракетного удара.

09:30 Ракеты все еще не зафиксированы. Возможна имитация ракетного удара.

08:50 Мониторинговые группы сообщают, что пять бортов Ту-95МС совершили пусковые маневры из рубежей в районе Каспийского моря.

В настоящее время тревога объявлена в нескольких областях

По данным "Николаевского Ванька", если пуски не являются имитацией, первые ракеты могут появиться в украинском небе в течение 30-60 минут.

Также есть информация, что дополнительно произведены дополнительные пуски крылатых ракет воздушного базирования "Х-101/555" из района Астрахани, рф. Информация будет обновляться.

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне попали дронами в жилые дома в Одессе. Есть жертва и пострадавшие.