Зафіксовано пуски ракет з бомбардувальників Ту-95: що відомо станом на зараз

У небі перебувало до 8 стратегічних бомбардувальників

Вранці п'ятниці, 15 листопада, росіяни, ймовірно, розпочинають масовану ракетну атаку по території України. Вони підняли у повітря літаки, та, ймовірно, здійснили з них пуски ракет.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, з аеродрому "Оленья" піднялися шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Літаки рухаються у південно-східному напрямку. Згодом кількість бомбардувальників у повітрі зросла до восьми.

(оновлюється)

08:50 Моніторингові групи повідомляють, що п'ять бортів Ту-95МС здійснили пускові маневри з рубежів в районі Каспійського моря. У разі реальних пусків ракети Х-101/55СМ можуть досягти повітряного простору України близько 09:00.

Наразі тривогу оголошено у кількох областях

За даними "Миколаївського Ванька", якщо пуски не є імітацією, перші ракети можуть з'явитися в українському небі впродовж 30-60 хвилин.

Також є інформація, що додатково проведено додаткові пуски крилатих ракет повітряного базування "Х-101/555" із району Астрахані, рф. Інформація буде оновлюватись.

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни поцілили дронами у житлові будинки в Одесі. Є жертва та постраждалі.