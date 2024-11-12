Росіяни атакували Харків новими дронами: пошкоджено багатоповерхівку, є поранені

Для удару використовувався новий російський дрон

Російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. За його даними, один із дронів впав у Салтівському районі міста приблизно о другій годині дня. Удар припав у землю, проте навколишніх будинках було пошкоджено вікна. Поранено одну людину.

Ще один вибух пролунав у Слобідському районі близько четвертої години вечора. Там дроном-камікадзе атакували 11-поверховий житловий будинок.

Глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Слобідському районі також є постраждалі. Наразі відомо про поранення 60-річної місцевої мешканки. Їй уже надається медична допомога.

На місце працюють рятувальники.

Як пише "Суспільне", за даними прокуратури, для удару по Салтівскому району Харкова ворог використав дрон "Молнія".

Довідково : влітку цього року росіяни почали публікувати в мережі кадри роботи свого нового дрона — "Молнія". Це FPV-дрон літакового типу, якому вороги пророкують популярність "Ланцетів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 9 листопада російські військові скинули чергову бомбу на Харків. Вона потрапила до однієї з міських магістралей. Як виявилося, для атаки ворог використав керовану ракету-бомбу "Гром-Е1. Вибухом пошкоджено заправку, готель, будівельний супермаркет, житловий будинок.

Також ми повідомляли про те, що вночі 8 листопада росіяни двічі атакували Харків керованими авіабомбами. Під час другого удару було зруйновано кілька поверхів 12-поверхового житлового будинку в одному із районів міста – на Салтівці.