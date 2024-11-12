Россияне атаковали Харьков новыми дронами: повреждена многоэтажка, есть раненые

Для удара использовался новый российский дрон

Российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным, один из дронов упал в Салтовском районе города приблизительно в два часа дня. Удар пришелся в землю, однако окружающих домах были повреждены окна. Ранен один человек.

Еще один взрыв раздался около четырех вечера в Слободском районе. Там дроном-камикадзе был атакован 11-этажный жилой дом.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Слободском районе также есть пострадавшие. В настоящий момент известно о ранении 60-летней местной жительницы. Ей уже оказывается медицинская помощь.

На место работают спасатели.

Как пишет "Суспільне", по данным прокуратуры, для удара по Салтовском району Харькова враг использовал дрон "Молния".

Для справки: Летом этого года россияне начали публиковать в сети кадры работы своего нового дрона — "Молния". Это FPV-дрон самолетного типа, которому враги пророчат популярность "Ланцетов".

Напомни, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 ноября российские военные сбросили очередную бомбу на Харьков. Она попала в одну из городских магистралей. Как оказалось, для атаки враг использовал управляемую ракету-бомбу "Гром-Э1. Взрывом повреждена заправка, гостиница, строительный супермаркет, жилой дом.

Также мы сообщали о том, что ночью 8 ноября россияне дважды атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Во время второго удара было разрушено несколько этажей 12-этажного жилого дома в одном из районов города – на Салтовке.