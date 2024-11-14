Росіяни поцілили дронами у житлові будинки в Одесі: є жертва та постраждалі (оновлено)

Сили протиповітряної оборони збивають БПЛА на підльоті до міста

Увечері, 14 листопада, російські війська атакували Одесу безпілотними літальними апаратами "Шахед". Унаслідок обстрілу є жертва та постраждалі.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни атакували не лише місто, а й Одеський район.

UPD: Станом на 23:12 стало відомо, що одна жінка внаслідок атаки померла, а ще двоє осіб постраждали. Серед цивільної інфраструктури також було пошкоджено церкву.

Водночас міський голова Одеси Геннадій Труханов написав в Telegram, що внаслідок удару було пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Через це одна з котелень міста вимушено припинила свою роботу.

Крім того, є влучання в житлові будинки. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 14 листопада росіяни вчергове здійснили обстріл України. Під ударами опинились Харківська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Київська області. Російська армія використала керовані авіаційні бомби, безпілотні літальні апарати, ракети і інше озброєння. В результаті атаки були зруйновані житлові будинки, в тому числі багатоповерхові.

Крім того, росіяни розстріляли цивільну жінку в Донецькій області.

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