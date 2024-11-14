Чоловік, який втратив усю родину під час обстрілу Кривого Рогу, виступив з пронизливою промовою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Неможливо стримати сльози
У четвер, 14 листопада, у Кривому Розі провели в останню путь Олену Кулик та трьох її дітей, які загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці. Під час церемонії прощання вбитий горем глава сім’ї звернувся з пронизливою промовою до кожної своєї дитини та дружини.
У цей момент ніхто не зміг стримати сліз. Про це повідомляє Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".
"Я ніколи вас не забуду і завжди кохатиму вас. Я благословляю вас", — сказав Максим, який раптово втратив всю свою сім’ю.
Чоловік звернувся з невеликою промовою до кожного члена своєї родини, які загинули під час російської атаки Кривим Рогом 11 листопада. Тоді ракета прилетіла по їхній квартирі і живим залишився тільки Максим.
Олена. "Душа моя, кровинка моя, серце моє, підтримка моя, опора моя, тил мій. Я дуже сильно тебе кохаю. Я завжди кохатиму тебе".
Кирило. "Мій найкращий друг. Як мало часу я приділяв тобі останнім часом. Ти назавжди в моєму серці".
Демид. "Я купав тебе, спав з тобою, годував, гуляв з тобою. Ти завжди казав "папочка".
Уляна. "Я розмовляв з тобою і так хотів, що б сказала "папа". Ти усміхалася мені і я так чекав, коли ти станеш папиною доцею".
На церемонію прощання прийшла велика кількість людей, які несли до трун загиблих букети живих квітів та іграшки. Середу, 13 листопада, у Кривому Розі оголосили Днем жалоби за жертвами ракетного удару РФ.
Зазначається, що сім’я жила на третьому поверсі і чоловік у момент удару перебував в іншій кімнаті, він упав на другий поверх та його дістали рятувальники. У мережі повідомили, що у момент вибуху мама годувала малюків у спальні.
Внаслідок події загинули 10-річний Кирило, 2-річний Демід, 2-місячна Уляна та їхня мати — 32-річна Олена.
Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Кривому Розі постраждали 14 людей, серед яких є діти.
Раніше "Телеграф" показував перші хвилини після удару по Кривому Розі та меморіал з іграшок, які власноруч зробили місцеві під зруйнованим будинком.