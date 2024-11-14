Мужчина, который потерял всю семью во время обстрела Кривого Рога, выступил с пронзительной речью (видео)

Невозможно сдержать слезы

В четверг, 14 ноября, в Кривом Роге провели в последний путь Елену Кулик и трех ее детей, которые погибли в результате российского удара по многоэтажке. Во время церемонии прощания убитый горем глава семьи обратился с пронзительной речью к каждому своему ребенку и супруге.

В этот момент никто не смог сдержать слез. Об этом сообщает Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

"Я никогда вас не забуду и всегда буду любить вас. Я благословляю вас" — произнес Максим, который в один момент потерял всю свою семью.

Мужчина обратился с небольшой речью к каждому члену своей семьи, которые погибли во время российской атаки по Кривому Рогу 11 ноября. Тогда ракета прилетела по их квартире и в живых остался только Максим.

Елена. "Душа моя, кровинка моя, сердце мое, поддержка моя, опора моя, тыл мой. Я очень сильно тебя люблю. Я всегда буду любить тебя".

Кирилл. "Мой лучший друг. Как мало времени я уделял тебе в последнее время. Ты навсегда в моем сердце".

Демид. "Я купал тебя, спал с тобой, кормил, гулял с тобой. Ты всегда говорил "папочка".

Ульяна. "Я разговаривал с тобой и так хотел, что бы ты сказала "папа". Ты улыбалась мне и я так ждал, когда ты станешь папиной дочкой".

На церемонию прощания пришло большое количество людей, которые несли к гробам погибших охапки живых цветов и игрушки. Среду, 13 ноября, в Кривом Роге объявляли День траура по жертвам ракетного удара РФ.

Отмечается, что семья жила на третьем этаже и мужчина в момент удара находился в другой комнате, он упал на второй этаж и его достали спасатели. В сети сообщили, что в момент взрыва мама кормила малышей в спальне.

В результате произошедшего погибли 10-летний Кирилл, 2-летний Демид, 2-месячная Ульяна и их мать — 32-летняя Елена.

Напомним, что в результате российского удара по Кривому Рогу пострадали 14 человек, среди которых есть дети.

Ранее "Телеграф" показывал первые минуты после удара по Кривому Рогу и мемориал по игрушкам, которые собственноручно сделали местные под разрушенным домом.