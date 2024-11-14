Четыре гроба рядом. В Кривом Роге простились с матерью и детьми, которых убила российская ракета (фото)

Самой младшей было 2 месяца

В четверг, 14 ноября, в Кривом Роге простились с Еленой Кулик и тремя ее детьми. Они погибли в результате российского удара по многоэтажке.

В сети уже публикуют фото прощания. Отмечается, что погибли 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна.

"Их убила российская ракета в собственной квартире 11 ноября. Из семьи выжил только отец — Максим", — говорится в сообщении.

"Радио Свобода" публикует видео и фото с места прощания с погибшими.

Заметим, что семья жила на третьем этаже и мужчина в момент удара находился в другой комнате, он упал на второй этаж, его достали спасатели. В сети сообщили, что в момент взрыва мама кормила малышей в спальне.

Telegram-канал "Свой Кривой Рог" рассказывал, что семья Кулик, мать и дети которой погибли от российской ракеты, — очень светлые люди. Елена и Максим готовили обеды для бездомных, посещали детей в детдомах и занимались благотворительностью.

На прощание собралось немало людей, к гробам погибших принесли много цветов. Среду, 13 ноября, в Кривом Роге объявляли День траура по жертвам ракетного удара РФ.

Напомним, что в результате российского удара по Кривому Рогу пострадали 14 человек, среди которых есть дети.

Ранее "Телеграф" показывал первые минуты после удара по Кривому Рогу и мемориал по игрушкам, которые собственноручно сделали местные под разрушенным домом.