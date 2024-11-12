Младшей было всего два месяца: россияне убили троих детей и маму в Кривом Роге, выжил только отец (фото)

Пострадали 14 человек

В Кривом Роге из-под завалов в пятиэтажке, в которую россияне ударили ракетой, достали тела троих погибших детей, поздно вечером погибшей нашли и их маму. Поисково-спасательная операция завершена.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Всего от российского удара погибли четверо людей – мама и трое ее детей – Кирилл 10-ти лет, Демид 2 года и 8 месяцев, и маленькая Ульяна, которой было всего 2 месяца, рассказал Telegram-канал "Свой Кривой Рог".

Отец семьи, Максим, остался жив. Семья жила на третьем этаже и мужчина в момент удара находился в другой комнате, он упал на второй этаж, его достали спасатели. Telegram-канал "Свой Кривой Рог" публикует фото семьи. Там сообщили, что в момент взрыва мама кормила ребенка в спальне.

Максим, отец погибшей семьи

Елена – мать

Кирилл

Telegram-канал "Свой Кривой Рог" рассказал, что семья Кулик, мать и дети которой погибли от российской ракеты — очень светлые люди. Елена и Максим готовили обеды для бездомных, посещали детей в детдомах и занимались благотворительностью.

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара пострадали 14 человек, двое из них — дети. Чрезвычайники спасли пятерых жителей дома, психологическую помощь получили 12 человек.

Как сообщал "Телеграф", председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в эфире Телеканала проинформировал, что в дом попала российская ракета "Искандер-М". Она пробила с 5 по 1 этаж жилого дома.