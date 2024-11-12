Найменшій було лише два місяці: росіяни вбили трьох дітей та маму у Кривому Розі, вижив лише батько (фото)

Постраждало 14 людей

У Кривому Розі з-під завалів у п'ятиповерхівці, в яку росіяни вдарили ракетою, дістали тіла трьох загиблих дітей, пізно ввечері мертвою знайшли й їхню маму. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Всього від російського удару загинули четверо людей — мама та троє її дітей — Кирило 10-ти років, Демид 2 роки та 8 місяців, та маленька Ульяна, якій було всього 2 місяці, розповів Telegram-канал "Свої Кривий Ріг".

Батько родини, Максим, залишився живим. Родина мешкала на третьому поверсі й чоловік в момент удару перебував в іншій кімнаті, він впав на другий поверх, його витягли рятувальники. Telegram-канал "Свої Кривий Ріг" публікує фото родини. Там повідомили, що в момент вибуху мама годувала малечу в спальні.

Максим, батько загиблої родини

Олена - мати

Кирило

Telegram-канал "Свої Кривий Ріг" розповів, що родина Кулик, мати та діти якої загинули від російської ракети — дуже світлі люди. Олена та Максим готували обіди для бездомних, навідували дітей в дитбудинках та займалися благодійністю.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного удару постраждали 14 осіб, двоє з них — діти. Надзвичайники врятували п'ятьох жителів будинку, психологічну допомогу отримали 12 людей.

Як повідомляв "Телеграф", голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі Телеканалу поінформував, що в будинок влучила російська ракета "Іскандер-М". Вона пробила з 5 по 1 поверх житлового будинку.