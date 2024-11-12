Первые минуты после удара по Кривому Рогу и мемориал с игрушками: как выглядит место трагедии сейчас (видео, фото)

Погибли трое детей, младшей было 2 месяца

Первые кадры после российского удара по многоэтажке в Кривом Роге уже показали в сети. С момента трагедии прошли почти сутки, а местные жители уже организовали у дома мемориал погибшим детям.

Как видно на кадрах первых минут после взрыва, прибывшая на место патрульная полиция начала оказывать помощь пострадавшим, выводя их с места удара.

В результате российской атаки были разрушены квартиры с первого по пятый этаж в одном из подъездов многоэтажки. На видео можно увидеть куски стен, пыль стеной и услышать крики людей, сирену.

Уже во вторник, 12 ноября, местные жители собственноручно организовали мемориал памяти погибших, среди которых трое детей. Известно, что 14 человек получили ранения разной степени. А утром во вторник из-под завалов достали тела женщины и ее троих детей, меньшей было 2 месяца. Из всей семьи выжил только отец.

"Сегодня горожане решили почтить память безвинно убитых матери и детей", — говорится в сообщении.

На фото видно, что на детскую площадку под дом принесли большое количество детских игрушек и цветов.

Напомним, что взрыв в Кривом Роге произошел утром 11 ноября. Предварительно Россия направила на местных жителей баллистическую ракету "Искандер-М".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время разбора завалов в изуродованном обстрелом доме в Кривом Роге произошел обвал.