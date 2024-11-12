Перші хвилини після удару по Кривому Рогу та меморіал з іграшок: як виглядає місце трагедії зараз (відео, фото)

Загинуло троє дітей, найменшій було 2 місяці

Перші кадри після російського удару по багатоповерхівці у Кривому Розі вже показали у мережі. З моменту трагедії минула майже доба, а місцеві жителі вже організували біля будинку меморіал загиблим дітям.

Як видно на кадрах перших хвилин після вибуху, патрульна поліція, яка першою прибула на місце, почала надавати допомогу постраждалим, виводячи їх з місця ураження.

Внаслідок російської атаки було зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх в одному з під’їздів багатоповерхівки. На відео можна побачити шматки стін, пил стіною та почути крики людей, сирену.

Вже у вівторок, 12 листопада, місцеві жителі власноруч організували меморіал пам'яті загиблих, серед яких троє дітей. Відомо, що 14 осіб отримали поранення різного ступеня. А зранку у вівторок з-під завалів дістали тіла жінки та її трьох дітей, найменшій було 2 місяці. З усієї родини вижив лише батько.

"Сьогодні містяни вирішили вшанувати пам’ять безвинно вбитих матері та дітей", — йдеться у повідомленні.

На фото видно, що на дитячий майданчик під будинок принесли чималу кількість дитячих іграшок та квітів.

Нагадаємо, що вибух у Кривому Розі пролунав зранку 11 листопада. Попередньо Росія скерувала на місцевих жителів балістичну ракету "Іскандер-М".

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час розбору завалів у понівеченому обстрілом будинку в Кривому Розі стався обвал.