Чотири труни поруч. У Кривому Розі попрощались із матір'ю та дітьми, яких вбила російська ракета (фото)

Наймолодшій було 2 місяці

У четвер, 14 листопада, у Кривому Розі попрощались з Оленою Кулик та трьома її дітьми. Вони загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

У мережі вже публікують фото з прощання. Зазначається, що загинули 10-річний Кирил, 2-річний Демид та 2-місячна Уляна. З усієї сім'ї вижив лише батько.

"Їх вбила російська ракета у власній квартирі 11 листопада. З родини вижив лише батько – Максим", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що родина мешкала на третьому поверсі й чоловік в момент удару перебував в іншій кімнаті, він впав на другий поверх, його витягли рятувальники. У мережі повідомили, що в момент вибуху мама годувала малечу в спальні.

Telegram-канал "Свої Кривий Ріг" розповідав, що родина Кулик, мати та діти якої загинули від російської ракети, — дуже світлі люди. Олена та Максим готували обіди для бездомних, навідували дітей в дитбудинках та займалися благодійністю.

На прощання зібралось чимало людей, до трун загиблих принесли багато квітів. Середу, 13 листопада, у Кривому Розі оголошували День жалоби за жертвами ракетного удару РФ.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Кривому Розі постраждало 14 людей, серед яких є діти.

Раніше "Телеграф" показував перші хвилини після удару по Кривому Рогу та меморіал з іграшок, який власноруч зробили місцеві під зруйнованим будинком.