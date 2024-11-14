Війна — день 995: Україна чекає на новий обстріл, а Байден готує останній сюрприз

Оперативно про головне за добу

Окупаційні війська продовжують наступати на низці ділянок фронту та демонструють поступове просування у трьох областях, серед яких не лише Донецька, а й Харківська та Запорізька. Через це виникають ризики того, що бойові дії можуть розпочатися на Дніпропетровщині. При цьому в Україні не виключають того, що масований російський обстріл може відбутися з дня на день, а його ціллю будуть цивільні об’єкти. На тлі зміни влади в США, нинішня адміністрація має намір виділити додаткові кошти, щоб їх вистачило на підтримку України протягом 2025 року.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В Україні спростували заяви ЗМІ щодо можливості створення ядерної зброї.

"Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не маємо, не розробляємо і не збираємося створювати ядерну зброю", — наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

00:00 Російські БПЛА увійшли до повітряного простору України через Сумську та Чернігівську області та рухаються у бік Київської.

Про новини та події 11 листопада ми розповідали тут: Війна — день 992: росіяни влаштовують імітаційні обстріли та пошкодили Курахівську дамбу

Про те, що відбувалося 12 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 993: росіяни стягують сили на фронті та атакують Харків дронами

З ситуацією в Україні за 13 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 994: загарбники підійшли до Курахового та готують нові атаки