Россияне атаковали Одессу дронами: есть попадания

Силы противовоздушной обороны сбивают БПЛА на подлете к городу

Вечером, 14 ноября, российские войска атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами "Шахед".

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Россияне атаковали не только город, но и Одесский район. По словам чиновника, вражеская атака продолжается.

В то же время городской голова Одессы Геннадий Труханов написал в Telegram, что в результате удара был поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Из-за этого одна из котельных города вынужденно прекратила свою работу.

Кроме того, есть попадание в жилые дома. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. О погибших и раненых пока не сообщается.

Напомним, 14 ноября россияне в очередной раз осуществили обстрел Украины. Под ударами оказались Харьковская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Киевская области. Российская армия использовала управляемые авиационные бомбы, беспилотные летательные аппараты, ракеты и другое вооружение. В результате атаки были разрушены жилые дома, в том числе многоэтажные.

Кроме того, россияне расстреляли гражданскую женщину в Донецкой области.

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