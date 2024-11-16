Из-за падения обломков "шахеда" в Киеве повреждена многоэтажка

Информация о пострадавших не поступала

В ночь на субботу, 16 ноября, россияне атаковали Украину беспилотниками. В частности, под ударом был Киев, работала ПВО. Из-за падения обломков дрона есть повреждение жилой инфраструктуры.

"В результате этой атаки в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры. Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. Информация о пострадавших не поступала", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Он рассказал, что воздушная тревога в столице минувшей ночью продолжалась около трех часов. За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города около десятка вражеских БПЛА.

По состоянию на 6:20 в Киевской области и соседних регионах атака российских дронов продолжается. БПЛА могут изменить курс на Киев, предупредил Попко.

Как сообщал "Телеграф", утром 13 ноября в Киеве прогремели взрывы. Российские военные атаковали Украину ракетами. Столица оказалась под массированным обстрелом – враг одновременно применил баллистику, крылатые ракеты и "шахеды". Стало известно, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Не менее семи бортов вылетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России.