Северная Корея могла получить важную технологию России: военный эксперт открыл детали

Кремль мог передать Пхеньяну технологии производства беспилотников

Россия в рамках своего сотрудничества с Северной Кореей не только получает артиллерию и боеприпасы, но и могла продать КНДР технологии производства беспилотного летательного аппарата "Ланцет".

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил украинский журналист и блогер,военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, впервые барражирующий боеприпас, похожий на БПЛА "Ланцет" был продемонстрирован в Северной Корее еще летом текущего года.

Коваленко добавил: во время презентации БПЛА Ким Чен Ыну был также замечен БПЛА, внешне напоминающий израильский "IAI Harop".

Эксперт добавил, что россияне "охотились" за израильским БПЛА еще с 2000-х годов, а у самой России был барражирующий боеприпас J1, который является точной копией израильской модели.

"Можем делать вывод, что россияне передали информацию о барражирующих боеприпасах Северной Корее. А там уже наладили производство и реализацию этих боеприпасов на своих предприятиях военного промышленного комплекса", — сказал Коваленко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в СМИ появилась информация о том, что россияне собрали группировку численностью в около 50 тысяч человек для штурма Курской области. Ожидается, что в составе этой группировки будут действовать около 12 тысяч северокорейских солдат.