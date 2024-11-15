Північна Корея могла отримати важливу технологію Росії: військовий експерт відкрив деталі

Кремль міг передати Пхеньяну технології виробництва безпілотників

Росія в рамках своєї співпраці з Північною Кореєю не лише отримує артилерію та боєприпаси, а й могла продати КНДР технології виробництва безпілотного літального апарату "Ланцет".

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив український журналіст та блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, вперше баражуючий боєприпас, схожий на БПЛА "Ланцет" був продемонстрований у Північній Кореї ще влітку поточного року.

Коваленко додав: під час презентації БПЛА Кім Чен Ину був також помічений БПЛА, який зовні нагадує ізраїльський "IAI Harop".

Експерт додав, що росіяни "полювали" за ізраїльським БПЛА ще з 2000-х років, а у самої Росії був баражуючий боєприпас J1, який є точною копією ізраїльської моделі.

"Можемо робити висновок, що росіяни передали інформацію про баражуючі боєприпаси Північної Кореї. А там уже налагодили виробництво та реалізацію цих боєприпасів на своїх підприємствах військового промислового комплексу", — сказав Коваленко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ЗМІ з’явилася інформація про те, що росіяни зібрали угруповання чисельністю близько 50 тисяч осіб для штурму Курської області. Очікується, що у складі цього угрупування діятимуть близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.