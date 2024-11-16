В Киеве слышны взрывы: столицу атаковали российские беспилотники

По данным мониторинга, до Киева долетело не менее двух беспилотников

В Киеве ночью 16 ноября были слышны сильные взрывы. Противовоздушная оборона отработала по российским ударным беспилотникам, пытавшимся атаковать украинскую столицу.

Об этом сообщили воздушные силы Украины и мониторинговые каналы. В Киевской городской военной администрации написали об угрозе атаки ударных беспилотников россиян, а в Киевской ОВА подтвердили работу ПВО в области.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — сказано в сообщении КМВА.

По состоянию на час ночи в районе Киевской области фиксировалось не менее семи беспилотников. По данным мониторинга, до Киева долетело не менее двух вражеских беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 13 ноября в Киеве прогремели взрывы. Российские военные атаковали Украину ракетами. Столица оказалась под массированным обстрелом – враг одновременно применил баллистику, крылатые ракеты и "шахеды". Стало известно, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Не менее семи бортов вылетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России.

31 октября силы ПВО обезвредили все угрожавшие столице дроны. Однако в Соломенском районе обломки упали на жилой дом. Как выглядел дом после вражеской атаки, рассказывал "Телеграф".