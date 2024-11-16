В Києві чутно вибухи: столицю атакували російські безпілотники

За даними моніторингу, до Києва долетіло не менше двох безпілотників

У Києві вночі 16 листопада було чутно сильні вибухи. Протиповітряна оборона відпрацювала по російським ударним безпілотникам, які намагалися атакувати українську столицю.

Про це повідомили Повітряні сили України та моніторингові канали. В Київській міській військовій адміністрації написали про загрозу атаки ударних безпілотників росіян, а в Київській ОВА підтвердили роботу ППО в області.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні КМВА.

Станом на першу годину ночі в районі Київської області фіксувалося не менше семи безпілотників. За даними моніторингу, до Києва долетіло не менше двох ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 13 листопада у Києві прогриміли вибухи. Російські військові атакували Україну ракетами. Столиця опинилася під масованим обстрілом – ворог одночасно застосував балістику, крилаті ракети та "шахеди". Стало відомо, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Не менш як сім бортів вилетіли з авіабази "Оленья" в Мурманській області Росії.

31 жовтня сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці. Однак, у Солом'янському районі уламки впали на житловий будинок. Як виглядав будинок після ворожої атаки розповідав "Телеграф".