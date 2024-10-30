Лише руйнування та попіл: як виглядає пошкоджений будинок у Києві після атаки росіян (фото, відео)

Моторошні кадри показав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов

У середу, 30 жовтня, росіяни знову атакували Україну "шахедами". Під прицілом ворога був Київ, внаслідок цього сталася пожежа в кількох квартирах багатоповерхового житлового будинку у Соломʼянському районі через падіння уламків.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці влучання та показав, як зброя росіян понівечила житло українців.

На кадрах помітно, що у квартирі вигоріла стеля, рами від вікон та деякі меблі. Від сили удару ймовірніше розкидало речі по всій площині.

Ян Доброносов також показав фото з вулиці як виглядає понівечений будинок. На знімку помітно, що серйозних пошкоджень та руйнації зазнали квартири перших чотирьох поверхах. В інших повибивало вікна.

Особливо щемливі фото, які зробив Ян Доброносов з жінкою, яка дає показання поліції у зруйнованій росіянами квартирі. На знімку помітно, що її оселя дуже постраждала.

На місці події працювали медики. Вони надавали допомогу постраждалим.

Додамо, що за інформацією начальника КМВА Сергія Попка, постраждало 9 жителів багатоповерхівки, серед них дитина. З будинку було евакуйовано 18 людей. Це була 19-та повітряна атака на столицю з початку жовтня. Повітряна тривога тривала понад дві години. Дрони РФ заходили на Київ з різних напрямків та на різних висотах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 жовтня в Києві пролунали вибухи. У КМДА зазначили, що у столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО.