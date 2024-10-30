Только разрушение и пепел: как выглядит поврежденный дом в Киеве после атаки россиян (фото, видео)

Жуткие кадры показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов

В среду, 30 октября, россияне снова атаковали Украину "шахедами". Под прицелом врага был Киев, в результате чего произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Соломенском районе из-за падения обломков.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания и показал, как оружие россиян изуродовало жилье украинцев.

На кадрах заметно, что в квартире выгорел потолок, рамы от окон и кое-какая мебель. От силы удара вероятнее всего разбрасывало вещи по всей плоскости.

Ян Доброносов также показал фото с улицы, как выглядит поврежденный дом. На снимке заметно, что серьезные повреждения и разрушения получили квартиры на первых четырех этажах. У других выбило окна.

Особенно щемящие фото, сделанные Яном Доброносовым с женщиной, которая дает показание полиции в разрушенной россиянами квартире. На снимке заметно, что ее жилье очень пострадало.

На месте происшествия работали медики. Они оказывали помощь пострадавшим.

По информации начальника КМВА Сергея Попка, пострадало 9 жителей многоэтажки, среди них ребенок. Из дома были эвакуированы 18 человек. Это была 19-я воздушная атака на столицу с начала октября. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Дроны РФ заходили в Киев по разным направлениям и на разных высотах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 октября в Киеве раздались взрывы. В КГГА отметили, что в столице и области, на подступах к Киеву работает ПВО.