Выбитые окна, засыпанный обломками двор и покореженные авто. Как выглядит дом в Сумах после удара (фото и видео)

Ранены почти 90 человек

Появились фото и видео, как выглядит многоэтажка в Сумах, пострадавшая от ракетного удара России вечером 17 ноября. Россияне ударили по городу баллистическими ракетами в кассетном снаряжении, убив 11 человек, двое из которых – дети.

Кадры дома на следующее утро после удара публикует "Суспільне Суми". Ликвидация последствий продолжается. В городе объявлен траур по погибшим. Двор пострадавшего дома засыпан битыми стеклами и обломками строительных конструкций.

По последним данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 89 человек. Прокуратура Сумщины сообщила, что среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, пять женщин и четверо мужчин. Повреждены два учебных заведения, 13 зданий, в том числе 90 квартир. Пострадали 28 автомобилей.

В Воздушных Силах Украины проинформировали, что россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Также они атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59.

Спикер ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка рассказал "Кордон.Медиа", что аварийно-спасательные работы на месте попадания ракеты в Сумах завершили в 00:30. В настоящее время спасатели демонтируют аварийные строительные конструкции и закрывают выбитые окна.

Как сообщал "Телеграф", неизвестные беспилотники в ночь на 18 ноября посетили российскую столицу Москву. Местные власти заявили о сбитии по меньшей мере одного беспилотника силами ПВО, местные каналы сообщили о сбитии двух БПЛА.