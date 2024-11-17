"Приближается трудный период, готовиться всем": лидер Центра подготовки населения к нацсопротивлению об эволюции войны и угрозах для Украины
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Опытный боец рассказал, какие базовые навыки необходимы украинцам и где их можно получить
Владимир Авдеенко (позывной "Вальдемар") в составе 67-й ОМБр воевал в самых горячих точках: в Киевской, Харьковской, Донецкой областях. Дронщик, профессиональный атлет, он получил тяжелейшее ранение конечностей во время выполнения задания в Соледаре. Несмотря на постоянные боли и тяжесть ходьбы, уже год назад возглавляет Центр подготовки населения к сопротивлению.
— Приближается зима, и это плохой период для нас, — об этом и не только воин рассказал в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления".
Нас "срисовали", и я стал тяжелым "300"
— Раньше управление дронами не было так развито, из укрытия работать было невозможно. Чтобы поймать связь, приходилось подходить близко к врагу. Снаряды ложились рядом. В ССО протокол: когда обстрел, надо прятаться. Шел штурм, и если бы мы посадили дрон, у руководства просто не было бы глаз. Говорю побратиму: давай дальше следить, русские придут, никто не будет знать куда. Мы остались, но дронщиков отслеживают, нас "срисовали" и атаковали. У нас была группа из пяти бойцов, ранения получили трое: один — маленький осколок, а я и еще один боец стали тяжелыми "300".
Война эволюционирует
— Если взять те условия, в которых я находился в 2022-м, то их не сравнить с нынешними. Враг учится как на наших достижениях, так и на наших ошибках. К примеру, раньше они запускали "Шахеды" прямо, то сейчас делают буквально рисунки в воздухе. Мы даже шутим между собой: "Может быть, они хотят нам что-то сказать?" Россияне учатся не хуже нас. Мы тоже эволюционируем и сейчас большинство новых достижений не выкладываем в целях безопасности.
Готовиться всем!
— Мы живем в состоянии войны. Украинцы гибнут каждый день как на фронте, так и в тылу.
Я бы такие учения (подготовка населения к нацсопротивлению. — Ред.) сделал бы обязательными для украинцев на разных этапах жизни. На этапе школы, когда ты подросток, идешь в университет, начинается военная кафедра, где тебе дают базовую военную подготовку. Для взрослых нужно сделать обязательными такие базовые учения, как у нас, потому что я не думаю, что каждый из тех, кто когда-то служил или получил военное образование, имеет больше понимания, чем те, кто проходят у нас обучение.
Младший братик тоже в армии
— Мой младший брат был на защите Харькова в начале 2022 года. Летом 2024 года окончил Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба и получил звание лейтенанта. Сейчас отправляется на ротацию выполнять боевые задания. Его должность – авиационный наводчик. Работает с вертолетами и самолетами, находит цели и корректирует.
Чтобы более эффективно осуществлять свою работу, подразделению брата нужен хороший дрон, который будет лучше видеть как днем, так и ночью. Поддержать сбор на дрон можно по ссылке или по карте: 4149 4390 2259 0172.
В экстремальных ситуациях не поднимаешься до уровня своих ожиданий, а опускаешься до уровня подготовки
— Мы записываем это интервью под взрывы, над нами летают дроны, и человек, не знающий, как действовать во время атак, как оказать себе первую домедицинскую помощь, чувствует растерянность. В экстремальной ситуации мы не поднимаемся до уровня своих ожиданий, а опускаемся до уровня подготовки.
Для обучения у нас разработана программа Генштаба и ТрО: 14 дисциплин, мы добавили еще одну — БПЛА. В прошлом я аэроразведчик и считаю правильным добавить эту дисциплину. Есть психологическая подготовка, учим, как поступать в критических ситуациях, как самоуспокоиться, воспринимать ситуацию трезво и быть эффективным. Есть еще такая дисциплина "Основы лидерства", мы учим, как сгруппировать людей или, например, у бомбоубежища организовать какое-то действие, которое поможет людям выжить. У нас есть основная учеба: раньше она была семинедельная — в выходные, с утра до вечера. Сейчас это сокращенный курс, 36-часовой. Он делится на три-четыре недели. Затем экзамен. После курсов мы часто собираемся с нашими выпускниками в коммюнити, играем в страйкбол или, когда россияне ударили в детскую больницу "Охматдет", мы собрались и поехали разбирать завалы.
Страх смерти
— У нас много "зрадофилов", которые начинают разносить сумятицу в обществе и рассказывать, что защищать Украину не так важно, что можно выехать из нее, да и вообще страна тебе ничего не дала. Наибольший барьер для тех, кто боится присоединиться к армии, страх смерти. Если научить человека овладевать такими мыслями, то это не отвлечет, а именно научит, что смерть не присутствует всегда и ее можно избежать.
"База" бойца-новичка
— Для потенциального бойца первый навык – физическая подготовка. Далее – тактическая медицина. И дальше еще накладываешь, как торт, знание оружия и все остальное, владение дроном (теперь это как стандарт), топография, инженерная подготовка. Желательно знать и уметь обращаться с разным оружием. Также важен возраст бойца: в молодом возрасте наши гормоны на высоком уровне, это помогает быть более мотивированными. Если наложить на это физические возможности, такие люди бойко идут в бой. 25—30 лет – зеленый коридор для человека. Однако нехватка жизненного опыта может стоить жизни. Поэтому есть тонкая граница между возрастом и мудростью. Вроде бы молодые ребята более активны, но более взрослый человек имеет опыт и психологически иначе воспринимает риски.
Барьер на учениях исчезает
— Все наши инструкторы — воины, ветераны "Азова", 3 ОШБр. Многие прошли Мариуполь, плен, в Крым ездили на спецоперации. Считаю неправильным учить людей воевать, не зная, что такое война. Так что гражданские, которые к нам попадают, не будут получать холодную информацию. Когда наши ученики присылают фото с присяги, вливаются в ряды ВСУ или уже проходят базовую военную подготовку и говорят, что инструкторы не дотягивают до наших, это дорогого стоит.
Обучение гражданскому военному делу можно назвать путем посттравматической реабилитации для ветеранов. Они не только физически восстанавливаются, но и психологически, чувствуют себя нужными, причастными к большой миссии — приносят пользу государству. Ценен и диалог с гражданскими. Некомбатанты интересуются, как "там, на нуле", потому что не имеют этого опыта. Этот условный "барьер", пропасть в понимании в ходе учений стираются.
Закон Украины "Об основах национального сопротивления"
— Выполнение закона возложено на ТрО, но территориальная оборона выполняет сейчас задачи на линии столкновения. У них нет физической возможности этим заниматься. Однако они над этим работают, но охватить больше, чем сейчас, не могут. Поэтому открывают такие центры, как наш.
Сначала нас воспринимали скептически, потому что думали, что мы еще одна коммерческая ОО-шка, которая планирует зарабатывать деньги, но мы не прибыльные, обучение бесплатное. Когда мы провели несколько учений, руководство ТрО увидело, что это делается хорошо и интересно для людей. Поэтому начали помогать нам с оружием, с моментами, когда нужно договориться о полигоне для учений.
Да, как раньше, уже не будет. Приближается зима, и это плохое время для нас: холодно, технике трудно передвигаться. Война неизвестно когда кончится. Надо готовиться к более тяжелым периодам.