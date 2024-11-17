"Приближается трудный период, готовиться всем": лидер Центра подготовки населения к нацсопротивлению об эволюции войны и угрозах для Украины

Опытный боец рассказал, какие базовые навыки необходимы украинцам и где их можно получить

Владимир Авдеенко (позывной "Вальдемар") в составе 67-й ОМБр воевал в самых горячих точках: в Киевской, Харьковской, Донецкой областях. Дронщик, профессиональный атлет, он получил тяжелейшее ранение конечностей во время выполнения задания в Соледаре. Несмотря на постоянные боли и тяжесть ходьбы, уже год назад возглавляет Центр подготовки населения к сопротивлению.

— Приближается зима, и это плохой период для нас, — об этом и не только воин рассказал в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления".

Нас "срисовали", и я стал тяжелым "300"

— Раньше управление дронами не было так развито, из укрытия работать было невозможно. Чтобы поймать связь, приходилось подходить близко к врагу. Снаряды ложились рядом. В ССО протокол: когда обстрел, надо прятаться. Шел штурм, и если бы мы посадили дрон, у руководства просто не было бы глаз. Говорю побратиму: давай дальше следить, русские придут, никто не будет знать куда. Мы остались, но дронщиков отслеживают, нас "срисовали" и атаковали. У нас была группа из пяти бойцов, ранения получили трое: один — маленький осколок, а я и еще один боец стали тяжелыми "300".

Война эволюционирует

— Если взять те условия, в которых я находился в 2022-м, то их не сравнить с нынешними. Враг учится как на наших достижениях, так и на наших ошибках. К примеру, раньше они запускали "Шахеды" прямо, то сейчас делают буквально рисунки в воздухе. Мы даже шутим между собой: "Может быть, они хотят нам что-то сказать?" Россияне учатся не хуже нас. Мы тоже эволюционируем и сейчас большинство новых достижений не выкладываем в целях безопасности.

После ранения. Фото из личного архива Авдеенко

Готовиться всем!

— Мы живем в состоянии войны. Украинцы гибнут каждый день как на фронте, так и в тылу.

Я бы такие учения (подготовка населения к нацсопротивлению. — Ред.) сделал бы обязательными для украинцев на разных этапах жизни. На этапе школы, когда ты подросток, идешь в университет, начинается военная кафедра, где тебе дают базовую военную подготовку. Для взрослых нужно сделать обязательными такие базовые учения, как у нас, потому что я не думаю, что каждый из тех, кто когда-то служил или получил военное образование, имеет больше понимания, чем те, кто проходят у нас обучение.

Младший братик тоже в армии

— Мой младший брат был на защите Харькова в начале 2022 года. Летом 2024 года окончил Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба и получил звание лейтенанта. Сейчас отправляется на ротацию выполнять боевые задания. Его должность – авиационный наводчик. Работает с вертолетами и самолетами, находит цели и корректирует.

Младший брат - авиационный наводчик

Чтобы более эффективно осуществлять свою работу, подразделению брата нужен хороший дрон, который будет лучше видеть как днем, так и ночью. Поддержать сбор на дрон можно по ссылке или по карте: 4149 4390 2259 0172.

В экстремальных ситуациях не поднимаешься до уровня своих ожиданий, а опускаешься до уровня подготовки

— Мы записываем это интервью под взрывы, над нами летают дроны, и человек, не знающий, как действовать во время атак, как оказать себе первую домедицинскую помощь, чувствует растерянность. В экстремальной ситуации мы не поднимаемся до уровня своих ожиданий, а опускаемся до уровня подготовки.

Для обучения у нас разработана программа Генштаба и ТрО: 14 дисциплин, мы добавили еще одну — БПЛА. В прошлом я аэроразведчик и считаю правильным добавить эту дисциплину. Есть психологическая подготовка, учим, как поступать в критических ситуациях, как самоуспокоиться, воспринимать ситуацию трезво и быть эффективным. Есть еще такая дисциплина "Основы лидерства", мы учим, как сгруппировать людей или, например, у бомбоубежища организовать какое-то действие, которое поможет людям выжить. У нас есть основная учеба: раньше она была семинедельная — в выходные, с утра до вечера. Сейчас это сокращенный курс, 36-часовой. Он делится на три-четыре недели. Затем экзамен. После курсов мы часто собираемся с нашими выпускниками в коммюнити, играем в страйкбол или, когда россияне ударили в детскую больницу "Охматдет", мы собрались и поехали разбирать завалы.

Страх смерти

— У нас много "зрадофилов", которые начинают разносить сумятицу в обществе и рассказывать, что защищать Украину не так важно, что можно выехать из нее, да и вообще страна тебе ничего не дала. Наибольший барьер для тех, кто боится присоединиться к армии, страх смерти. Если научить человека овладевать такими мыслями, то это не отвлечет, а именно научит, что смерть не присутствует всегда и ее можно избежать.

Военная подготовка – это не только про оружие

"База" бойца-новичка

— Для потенциального бойца первый навык – физическая подготовка. Далее – тактическая медицина. И дальше еще накладываешь, как торт, знание оружия и все остальное, владение дроном (теперь это как стандарт), топография, инженерная подготовка. Желательно знать и уметь обращаться с разным оружием. Также важен возраст бойца: в молодом возрасте наши гормоны на высоком уровне, это помогает быть более мотивированными. Если наложить на это физические возможности, такие люди бойко идут в бой. 25—30 лет – зеленый коридор для человека. Однако нехватка жизненного опыта может стоить жизни. Поэтому есть тонкая граница между возрастом и мудростью. Вроде бы молодые ребята более активны, но более взрослый человек имеет опыт и психологически иначе воспринимает риски.

Барьер на учениях исчезает

— Все наши инструкторы — воины, ветераны "Азова", 3 ОШБр. Многие прошли Мариуполь, плен, в Крым ездили на спецоперации. Считаю неправильным учить людей воевать, не зная, что такое война. Так что гражданские, которые к нам попадают, не будут получать холодную информацию. Когда наши ученики присылают фото с присяги, вливаются в ряды ВСУ или уже проходят базовую военную подготовку и говорят, что инструкторы не дотягивают до наших, это дорогого стоит.

Обучение гражданскому военному делу можно назвать путем посттравматической реабилитации для ветеранов. Они не только физически восстанавливаются, но и психологически, чувствуют себя нужными, причастными к большой миссии — приносят пользу государству. Ценен и диалог с гражданскими. Некомбатанты интересуются, как "там, на нуле", потому что не имеют этого опыта. Этот условный "барьер", пропасть в понимании в ходе учений стираются.

"Для потенциального бойца первый навык — физическая подготовка. Дальше — тактическая медицина", — говорит Владимир Авдеенко

Закон Украины "Об основах национального сопротивления"

— Выполнение закона возложено на ТрО, но территориальная оборона выполняет сейчас задачи на линии столкновения. У них нет физической возможности этим заниматься. Однако они над этим работают, но охватить больше, чем сейчас, не могут. Поэтому открывают такие центры, как наш.

"Вальдемар" и журналистка Виктория Кушнир во время интервью

Сначала нас воспринимали скептически, потому что думали, что мы еще одна коммерческая ОО-шка, которая планирует зарабатывать деньги, но мы не прибыльные, обучение бесплатное. Когда мы провели несколько учений, руководство ТрО увидело, что это делается хорошо и интересно для людей. Поэтому начали помогать нам с оружием, с моментами, когда нужно договориться о полигоне для учений.

Да, как раньше, уже не будет. Приближается зима, и это плохое время для нас: холодно, технике трудно передвигаться. Война неизвестно когда кончится. Надо готовиться к более тяжелым периодам.