Силач пошел на войну убивать украинцев

Известный российский тяжелоатлет Александр Чепиков нашел свою смерть на войне против Украины в составе российских оккупационных войск. Спортсмен был известен тем, чтобы был самым сильным человеком в Брянской области (РФ).

Что нужно знать

Защитники Украины ликвидировали российского тяжелоатлета-оккупанта

Чепиков брал медали на международном уровне

Александр был сильнейшим человеком Брянщины

О смерти Чепикова сообщает Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва на своем официальном сайте. Александр был выпускником данного заведения.

Сообщается, что Чепиков погиб "в ходе специальной военной операции". Так россияне называют полномасштабное вторжение РФ в Украину. Александр был мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. На его счету победа на юниорском чемпионате России-2012, две "бронзы" и "серебро" первенства РФ. Кроме того, на чемпионате Европы-2012 Александр становился серебряным призером. Чепиков являлся самым сильным тяжелоатлетом за всю историю Брянской области. Ему принадлежат рекорды в рывке — 190 кг и толчке — 230 кг.

Напомним, ранее на фронте был ликвидирован предатель Украины, так называемый "первый министр спорта ДНР" Михаил Мишин. Он пошел воевать против Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.