ЗСУ ліквідували на фронті російського рекордсмена

Силач пішов на війну вбивати українців

Відомий російський важкоатлет Олександр Чепіков знайшов свою смерть на війні проти України у складі російських окупаційних військ. Спортсмен був відомий тим, щоб був найсильнішою людиною у Брянській області (РФ).

Захисники України ліквідували російського важкоатлета-окупанта

Чепіков брав медалі на міжнародному рівні

Олександр був найсильнішою людиною Брянщини

Про смерть Чепікова повідомляє Брянське державне училище (коледж) олімпійського резерву на своєму офіційному сайті. Олександр був випускником цього закладу.

Повідомляється, що Чепіков загинув "під час спеціальної військової операції". Так росіяни називають повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Олександр був майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. На його рахунку перемога на юніорському чемпіонаті Росії-2012, дві "бронзи" та "срібло" першості РФ. Крім того, на чемпіонаті Європи-2012 Олександр ставав срібним призером. Чепіков був найсильнішим важкоатлетом за всю історію Брянської області. Йому належать рекорди у ривку — 190 кг і поштовху — 230 кг.

Нагадаємо, раніше на фронті було ліквідовано зрадника України, так званого "першого міністра спорту ДНР" Михайла Мішина. Він пішов воювати проти України після початку повномасштабного вторгнення РФ.